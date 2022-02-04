У Львові підняли олімпійський прапор з нагоди початку змагань у Пекіні

У Львові, перед будівлею Ратуші, підняли олімпійських прапор. Це зробили, аби підтримати українських спортсменів, які беруть участь в зимових Олімпійських іграх, що стартували у Пекіні. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

До Свята олімпійського прапора долучились олімпійці, спортсмени, громадські діячі та львів'яни. Спершу вони заспівали Гімн України. Стяг Олімпійських ігор підняв учасник І зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруку та зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі Дмитро Мацак.

Суспільне Львів Олімпійський прапор підняв Дмитро Мацак

Підтримати українських спортсменів прийшов майстер спорту України з санного спорту й учасник трьох зимових Олімпійських ігор Роман Захарків та майстер спорту міжнародного класу зі стрибків на лижах із трампліну Валерій Савін.

"Ми бажаємо їм міцного здоров’я, по-перше, а, по-друге, файних-добрих результатів, щоб повернулися додому із перемогами і призами. Кожний спортсмен відчуває ту підтримку від своїх вболівальників, рідних, близьких і взагалі від Вітчизни, яку вони представляють на даних змаганнях", — каже Валерій Савін.

Суспільне Львів Олімпійський прапор

Сьогодні, 4 лютого, о 14: 00 у Пекіні відбудеться церемонія відкриття 24 Олімпійських ігор. Львівщину на Олімпійських іграх представляють 4 спортсменів: Антон Дукач, Андрій Лисецький, Ігор Стахів та Олена Стецків. Усі будуть змагатися у санному спорті.

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