У Чернівцях не курсують тролейбуси на Університетській: яка причина

У Чернівцях на вулиці Університетській не курсують тролейбуси. Це пов'язано з аварійними роботами, які проводить Чернівцігаз.

Про це повідомили на сторінці тролейбусного управління у Facebook.

Тролейбуси №1 та №8 їздять до Соборної площі. Тролейбуси №4 курсують від Гравітона до Кемпінгу.

На маршруті тролейбусів №2 їздять автобуси. З Руської вони повертають на вулицю Сагайдачного, їдуть Головної до Центральної площі й повертають на Руську.

За таким маршрутом тролейбуси курсуватимуть 4 лютого.

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