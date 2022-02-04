У Херсоні помер лікар ультразвукової діагностики Поплавський

Помер Валерій Поплавський - лікар ультразвукової діагностики вищої категорії Херсонського міського перинатального центру II рівня імені Зої Клименко.

Про це Суспільному розказала заступниця медичного директора з амбулаторної допомоги, заступниця жіночої консультації №1 Оксана Томченко.

"За попередньої інформацією у Валерія Поплавського вночі обірвався тромб", - сказала лікарка.

Хто такий Валерій Поплавський:

Валерій Поплавський працював у жіночій консультації при Херсонському пологовому будинку №1 з 1989 року. Лікар проводив ультразвукову діагностику.

Що відомо:

Херсонський пологовий будинок №1 був створений 1939 року.

Очолювала Херсонський пологовий будинок №1 з 1959 по 1997 роки заслужена лікарка Зоя Клименко. 2010 року закладу присвоїли її ім’я.

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