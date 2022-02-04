На Закарпатті двох людей підозрюють у переправленні групи нелегальних мігрантів до країн ЄС. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За даними слідства, мешканка Рахівщини у змові із жителем Мукачівського району намагалися переправити чотирьох громадян Афганістану на територію Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску.

Фото: ДПСУ

"Жінка орендувала автомобіль, на якому іноземців доставили до прикордонних територій у Берегівському районі. Аби залишатися непоміченими, підозрюваний разом із мігрантами одягнули камуфльований білий одяг. Чоловік планував провести групу через поле до держкордону й перетнути його, однак на околиці села Велика Бийгань їх затримали поліцейські, прикордонники та працівники СБУ", — повідомила речниця.

"В одному з авто, окрім водія, перебували двоє чоловіків та дві жінки, які мали паспорти громадян Афганістану. Іноземці були одягнені у білі маскхалати", — повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За даними правоохоронців, з вересня 2021 року затримані за підозрою у організації переправлення причетні до організації незаконне переміщення через український кордон щонайменше 13 іноземців. За переправлення однієї особи злочинці вимагали від 5 до 6 тисяч доларів.

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