4 лютого YouTube заблокував інформаційні канали так званих " ЛДНР" за порушення правил спільноти.

Про це повідомляють підконтрольні російським окупантам ЗМІ.

Серед заблокованих каналів — інформаційні канали так званих "ЛНР", "Народної міліції ДНР та ЛНР" та "Міністерства інформації ДНР".

Що відомо

YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний" на своїй платформі 4 лютого. Представники телеканалів називають це "цензурою". Канали UkrLive та "Перший Незалежний" належать соратнику Віктора Медведчука, народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

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