Правоохоронці Новоград-Волинського районного відділу розшукують чоловіка, який засуджений за скоєння тяжких злочинів та ухиляється від виконання вироку суду. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, Андрій Фомін, 1998 року народження, житель Новограда-Волинського, перебуває у державному розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом відповідно до статті 289 Кримінального кодексу України та вчинення крадіжки – стаття 185 Кримінального кодексу України.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження Андрія Фоміна, просять повідомити за телефонами: 102, (063) 650-96-64, (067)417-91-54 або звернутися до найближчого відділу поліції.

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