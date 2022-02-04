На Рівненщині за минулу добу, 3 лютого, лабораторно підтвердили 2 521 новий випадок інфікування COVID-19, це найвищий показник за увесь час пандемії. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 4 лютого. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 3 691 ПЛР і 145 ІФА-досліджень, а також 1 725 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 89 років:

Рівненський район – 1 595 (м. Рівне – 521);

– 1 595 (м. Рівне – 521); Дубенський район – 352 (м. Дубно – 153);

– 352 (м. Дубно – 153); Сарненський район – 351 (м. Сарни – 96);

– 351 (м. Сарни – 96); Вараський район – 223 (м. Вараш – 141).

За добу одужали 646 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 130 075 людей (3 660 351 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 408 смертей від ускладнень хвороби (100 983 – в Україні). За минулу добу померли: 61-річний житель м. Вараш, 62-річна жителька с. Олександрія, 90-річна жителька м. Рівне.

Станом на 4 лютого, за офіційними даними, в області є 18 183 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 56,6%, днем раніше вона становила 54,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521.

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В Україні за добу підтвердили 43 778 нових випадків COVID-19, 174 людей померли.

За даними РНБО, станом на 3 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 401 913 людей, це 35,18% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 400 657 людей, це 35,07%. Бустерну дозу отримали 9 320 людей.

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