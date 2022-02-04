1 825 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 632 людей, другою дозою – 797, бустерною дозою вакцинували 396 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 733 166 осіб.

По Україні 75 304 людини вакцинували проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 особи, отримали додаткову дозу – 19 423 людей, бустерну дозу – 421 057. Загалом провели 30 589 327 щеплень.

Що відомо