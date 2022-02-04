У Банилові на Буковині в аварії загинув 23-річний водій мопеда. За інформацією поліції, він не вибрав безпечної швидкості руху й зіткнувся з мотоциклом, яким керувала 13-річна дівчина.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

Аварія трапилась приблизно о 20:20 3 лютого. Мопед "Kymco" зіткнувся з мотоциклом "Musstang". Хлопець, який керував мопедом, загинув на місці, а дівчину шпиталізували до лікарні.

У коментарі Суспільному заступниця головного лікаря Вижницької лікарні Наталія Никифорюк сказала, що дівчина перебуває у травматологічному відділенні. У неї перелом ключниці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Читайте також

У Чернівцях затримали чоловіка, який ймовірно продавав зброю та боєприпаси

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]