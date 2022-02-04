1202 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

3 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1202 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 43 778 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 3 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 82 менше, ніж днем раніше.

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 156 902 людини. Одужали за увесь час 141 236 людей, а летальних випадків — 3 979 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 11 687 жителів регіону.

Що відомо: