logo logo
За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школу
ДІТИСПОРТГРОШІБУДІВНИЦТВОРегіони

За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школу

Марина Повертайло
·
·
За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школу Google Map/Eugen Bocharnikoff

В Одесі проведуть капітальний ремонт "Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №5". На роботи виділили понад 27 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на роботи у будівлі по вулиці Космонавта Комарова, 4а. Підряднику потрібно буде привести до ладу спортивний зал та інші приміщення, а також упорядкувати прилеглу територію. У будівлі встановлять нове опалення, водопровід, вентиляцію, пожежну сигналізацію та відеонагляд.

На ремонт виділили 27 742 300 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 серпня 2023 року.

За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школу2GIS

Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа №5 на мапі Одеси

За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школуGoogle Map/Andrii Burylov

Дитячий майданчик біля дитячо-юнацької спортивної школи №5

За 27 млн: в Одесі відремонтують дитячо-юнацьку спортивну школуGoogle Map/Niko нико

Фасад дитячо-юнацької спортивної школи №5 в Одесі

Читайте також

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди