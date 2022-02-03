На Вінниччині підтвердили 1356 випадків коронавірусу за добу

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 356 випадках. Це на 51 менше, аніж напередодні. Одужали 562 людини. Летальних випадків зафіксували шість. Такі дані МОЗ України станом на ранок четвертого лютого.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 136 966 мешканців області. З них одужали 113 325 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 387 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 863 вінничанина (всього 596 612 людей). Другою дозою імунізувалися 1057 мешканців області (всього 561 854). Бустерною дозою вакцинувалися 931 людина (всього 18 404), а додатковою за добу три людини (всього 190 вінничан).

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.

Що відомо