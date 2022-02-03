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Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3
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Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3

Світлана Піцан
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Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3 Фото: МФК Кристал Херсон

Херсонський футбольний клуб "Кристал" провів третій контрольний матч у 2022 році й переміг у грі з новокаховською "Енергією" з рахунком 2:3

Про це йдеться на сторінці Муніципального футбольного клубу Кристал Херсон

Матч відбувся на полі новокаховчан.

Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3Фото: МФК Кристал Херсон

Перша половина зустрічі пройшла без голів. Другий тайм подарував глядачам п’ять забитих м’ячів.

Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3Фото: МФК Кристал Херсон

"Кристал" переміг і тепер готується до наступного матчу, що відбудеться 6 лютого на запасному полі стадіону "Кристал". Суперник – сімферопольська "Таврія". Початок матчу о 12:00

Що відомо:

  • У січні 2022 року Херсонський футбольний клуб "Кристал" поновив тренування після канікул і провів 13 січня перше тренування.
  • 19 січня херсонський футбольний клуб "Кристал" зіграв перший контрольний матч з нижньосірогозьким "Хліборобом". Рахунок завершився внічию.

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