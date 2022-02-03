Херсонський "Кристал" переміг новокаховську "Енергію" з рахунком 2:3

Херсонський футбольний клуб "Кристал" провів третій контрольний матч у 2022 році й переміг у грі з новокаховською "Енергією" з рахунком 2:3

Про це йдеться на сторінці Муніципального футбольного клубу Кристал Херсон

Матч відбувся на полі новокаховчан.

Фото: МФК Кристал Херсон

Перша половина зустрічі пройшла без голів. Другий тайм подарував глядачам п’ять забитих м’ячів.

Фото: МФК Кристал Херсон

"Кристал" переміг і тепер готується до наступного матчу, що відбудеться 6 лютого на запасному полі стадіону "Кристал". Суперник – сімферопольська "Таврія". Початок матчу о 12:00

Що відомо:

У січні 2022 року Херсонський футбольний клуб "Кристал" поновив тренування після канікул і провів 13 січня перше тренування.

19 січня херсонський футбольний клуб "Кристал" зіграв перший контрольний матч з нижньосірогозьким "Хліборобом". Рахунок завершився внічию.

Читайте також:

Херсонський футбольний клуб "Кристал" очолили новий директор та тренер

Немає фінансування – немає розвитку: херсонський футбольний клуб "Кристал" під загрозою закриття

Херсонський "Кристал" в оновленому складі готується до першого матчу

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber