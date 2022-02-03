На Полтавщині двоє підлітків викрали автомобіль

У Кременчуці двоє неповнолітніх хлопців викрали авто у жінки. Щодо події розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили на сайті поліції Полтавської області.

За даними слідства, двоє хлопців віком 12-ти та 13-ти років викрали автомобіль «Volkswagen Touareg», який був припаркований поблизу багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжний у Кременчуці. Про те, що автомобіль зник поліцію повідомила 35-річна власниця авто.

Фото: Поліція Полтавщини Автомобіль, який викрали підлітки

Ключі від транспорту жінки взяв один із хлопців, коли прийшов у гості до знайомого, йдеться у повідомленні. Разом з іншим юнаком увечері вони викрали автомобіль. Його знайшли згодом у гаражі. Нині поліцейські встановлюють обставини справи.

Щодо події розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція – від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Питання про притягнення до відповідальності дітей має вирішувати суд, оскільки вони не досягли 14-річного віку з якого може наставати кримінальна відповідальність неповнолітніх.