4 лютого у Полтавській області на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомили на сайті Укргідромедцентру.

4 лютого на території області добова температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів. Вночі і вдень опадів не очікується. Пориви вітру до 10 метрів за секунду. На дорогах можлива ожеледиця.

Фото: Укргідромедцентр На Полтавщині прогнозують ожеледицю

Для посипання доріг у зимовий період підрядні організації Служби автомобільних доріг у Полтавській області мають 9 400 тонн технічної солі, 45 тисяч тонн фрикційних матеріалів та 47 тонн бішофіту, каже речниця Юлія Ткаченко.

Що відомо: