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На Полтавщині прогнозують ожеледицю
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На Полтавщині прогнозують ожеледицю

Катерина Зозуля
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На Полтавщині прогнозують ожеледицю Фото: pexels.com

4 лютого у Полтавській області на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомили на сайті Укргідромедцентру.

4 лютого на території області добова температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів. Вночі і вдень опадів не очікується. Пориви вітру до 10 метрів за секунду. На дорогах можлива ожеледиця.

На Полтавщині прогнозують ожеледицюФото: Укргідромедцентр

На Полтавщині прогнозують ожеледицю

Для посипання доріг у зимовий період підрядні організації Служби автомобільних доріг у Полтавській області мають 9 400 тонн технічної солі, 45 тисяч тонн фрикційних матеріалів та 47 тонн бішофіту, каже речниця Юлія Ткаченко.

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