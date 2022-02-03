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Борги за світло. На Запоріжжі відключили понад дві тисячі споживачів протягом двох днів
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Борги за світло. На Запоріжжі відключили понад дві тисячі споживачів протягом двох днів

Денис Астаф'єв
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Борги за світло. На Запоріжжі відключили понад дві тисячі споживачів протягом двох днів Freepik

З 31 січня ПАТ "Запоріжжяобленерго" розпочало відключення споживачів, які заборгували підприємству за спожиту електроенергію. Протягом понеділка-вівторка припинили електропостачання 2197 боржників.

Про це третього лютого повідомили у пресслужбі ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Попередження про відключення боржники отримали не менше ніж за п'ять діб, згідно з законодавством. Як повідомляє розподільник електроенергії, третина зі сповіщених споживачів погасили борги та уникнули відключення.

На підприємстві попереджають, що відключення торкнеться всіх боржників, тому просять тих, у кого є сумніви щодо розміру та періоду заборгованості звертатися до колцентру "Запоріжжяобленерго" за номером 0-800-304-502 або до столів довідок РЕМів, якщо заборгованість утворилася до 31 грудня 2018 року чи до поточного електропостачальника, якщо заборгованість утворилася з 1 січня 2019 року.

Як раніше зазначав енергорозподільник, під час перебування області в "червоній" зоні (згідно із Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж") заборонялося відключати побутових споживачів за борги. З 30 грудня Запорізька область перейшла до "жовтої" зони епідемічної небезпеки, тож відключення боржників поновили.

Також у пресслужбі розподільника електроенергії нагадали, що повторне підключення можливе тільки після повного погашення боргу і після сплати вартості підключення.

Що відомо

  • До складу ПАТ „Запоріжжяобленерго” входять: Запорізькі міські електричні мережі (ЗМЕМ); Запорізькі високовольтні електричні мережі (ЗВЕМ); Мелітопольські високовольтні електричні мережі (МВЕМ); Кам`янсько-Дніпровський та Запорізький райони електричних мереж; Мелітопольський, Бердянський, Василівський, Вільнянський, Оріхівський, Пологівський, Токмацький та Якимівський міжрайонні райони електромереж; структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд.

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