Харківський апеляційний суд призначив розгляд подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого на 8 лютого.

Подання надійшло 1 лютого, йдеться на порталі "Судова влада".

"Призначено до судового розгляду 08.02.2022 15:00", — зазначено у розкладі.

court.gov.ua

Головуючий суддя — Микола Савенко.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до Чугуївського міського суду 14 січня 2022 року. На підготовчому засіданні 28 січня суд задовольнив клопотання одного із захисників обвинувачених про розгляд справи у складі колегії. У Чугуївському міському суді через брак суддів не змогли сформувати колегії — вирішити, який суд розглядатиме справу, тепер має Харківський апеляційний суд.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив. Після катастрофи його звільнили з університету за станом здоров'я.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників. Потерпілі виступають проти затягування судового розгляду.

У Верховному суді один з обвинувачених просив змінити підсудність — передати справу з Чугуївського міського суду до Вінницького міського суду. 31 січня Касаційний кримінальний суд залишив це клопотання без задоволення.

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