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У Вінниці автівка зіштовхнулась із маршруткою: одна людина загинула
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У Вінниці автівка зіштовхнулась із маршруткою: одна людина загинула

Ольга Федоренко
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У Вінниці автівка зіштовхнулась із маршруткою: одна людина загинула Фото: ГУНП області

Третього лютого на вулиці Театральній автомобіль Hyundai зіштовхнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП області Анна Олійник.

Попередньо, 57-річному водію автомобіля Hyundai стало погано під час руху, і його автівка зіткнулася з маршруткою, що рухалась у попутному напрямку попереду. 

Чоловік легковика помер на місці. Втім причину смерті ще встановлюють.

Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження.

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