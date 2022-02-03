Третього лютого на вулиці Театральній автомобіль Hyundai зіштовхнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП області Анна Олійник.
Попередньо, 57-річному водію автомобіля Hyundai стало погано під час руху, і його автівка зіткнулася з маршруткою, що рухалась у попутному напрямку попереду.
Чоловік легковика помер на місці. Втім причину смерті ще встановлюють.
Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження.
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