Як на Франківщині відбувається вакцинальна кампанія проти поліомієліту

На Івано-Франківщині 12 тисяч 131 дитина не вакцинована зовсім або має одне щеплення проти поліомієліту. Про це на брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомила регіональна координаторка з проведення заходів імунізації Марта Локатир.

За її словами, 1 лютого стартувала всеукраїнська вакцинальна кампанія проти цієї хвороби. Заходи протидії поліомієліту запровадили через зафіксовані випадки захворювання дітей у Рівненській та Закарпатській областях. Така кампанія вже проводилася протягом 2015-2017 років.

Вона відбуватиметься у три етапи. Перший триватиме орієнтовно три тижні, розповідає Марта Локатир. За цей період медики повинні щепити дітей віком від шести місяців до шести років, які зовсім не мають щеплень проти поліомієліту або ж мають лише одну дозу.

"Ми провели мікропланування – денний розрахунок, скільки дітей мали б щепити, щоб охопити 100%. Ми очікуємо 95%. Це буде хороший показник — приблизно 860 дітей у день. На сьогодні у нас, за підсумками двох днів, щеплені 58% дітей. Це — попередні дані", — каже Марта Локатир.

За словами експертки департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з дитячої імунології Галини Бенько, в Україні від поліомієліту не вакциновані 22% дітей. Це – цифра, яка не дозволяє убезпечитися від хвороби. На Прикарпатті випадки поліомієліту не реєстрували щонайменше 20 років.

"Діти, які вакцинуються згідно з календарем, мають до шести років отримати п’ять щеплень проти поліомієліту. Досить вразливою є, власне, когорта дітей до 6-річного віку. Чому ми зараз переписали всіх дітей? Ми вибрали ту цільову групу, де діти вакциновані однією, двома і де діти невакциновані взагалі. Тому що ми реально маємо підійти до того моменту, щоб максимально захистити всіх дітей", — розповідає Галина Бенько.

Дитяча міська поліклініка в Івано-Франківську має майже півтори тисячі доз вакцини проти поліомієліту. За словами лікарки кабінету профілактичних щеплень Христини Судак, медики склали графік імунізації дітей та попередили про це батьків. Через високий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу та ГРВІ, за два дні медпрацівники вакцинували майже сотню дітей. Христина Судак каже, що багато дітей зараз хворіють, тому не всі батьки приходять за створеним графіком імунізації.

"На сьогодні в Івано-Франківську 1 524 дитини — не вакциновані проти поліомієліту. Хтось не має першої дози, хтось – другої. Для цих дітей ми отримали вакцину. Вона є в достатній кількості", — розповідає Христина Судак.

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