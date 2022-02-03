У Бериславі розпочав роботу центр оцінювання рівня володіння державною мовою. 3 лютого там пройшов перший іспит.

Центр оцінювання рівня володіння державною мовою облаштували у Бериславській публічній бібліотеці. Зараз діють карантинні обмеження і складати іспит одночасно можуть до п'яти людей, говорить директорка бібліотеки Наталя Аркушенко.

"На сьогодні на лютий місць немає, всі зайняті. Реєстрація на березень буде проходити в кінці лютого. Сам іспит з двох частин. Перша – тестування, 20 хвилин, друга - монолог, 10 хвилин", - каже директорка.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Валентина Давидова складала іспит у Великій Олександрівці. Говорить, прийшла підтримати своїх колег. Всього іспит триває близько тридцяти хвилин. Для неї найскладніше - це монолог, бо спілкуватися і розмовляти, чуючи себе на камеру, трохи складно.

Юлія Аркушенко прийшла на іспит. Говорить, не змогла одразу зареєструватися. Своєї черги чекала понад місяць. Каже, було бентежно, переживала. Вважає, все добре, склала іспит, який був з двох частин, то їй монолог був важчий.

Окрім Берислава, скласти іспит з української мови можна у Херсоні, в обласній бібліотеці ім. Гончара. Ще один центр працює у Великій Олександрівці.

Що відомо

Щоб скласти іспит на визначення рівня володіння українською та отримати сертифікат, потрібно попередньо зареєструватися. Сертифікат про знання державної мови є необхідною умовою при зміні місця роботи для держслужбовців.

Якщо іспит не складений, подати нову заявку можна через чотири місяці.

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