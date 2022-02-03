Менш як рік лишився до виведення з обігу пластикових пакетів. До нового року у супермаркетах, аптеках, закладах харчування та в інших сферах торгівлі мають знайти альтернативу для пакування товару. Наразі уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на поліетилен. З 1-го лютого вартість залежить від щільності. Як ставляться до цього покупці та чим пропонують замінити — у матеріалі Суспільного.

Покупці, які товари складають у пластикові пакети тепер за них сплачують окремо. З 10 грудня рішенням уряду заборонено безкоштовно поширювати їх в магазинах. А з 1-го лютого для них встановлена мінімальна фіксована ціна.

Так дві гривні коштують пластикові пакети, без ручок і бокових складок, дві з половиною гривні - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок та 3 гривні - пакет з ручками і боковими складками.

"Постанова Кабміну визначила мінімальні ціни на пакети товщиною від 50 мікрометрів. Це ті пакетики, в яких ми зазвичай виносимо свої покупки, вони більш щільні. Пакет без ручок, на який встановлена мінімальна ціна від 2 гривень. Це ось такі пакети щільні та дуже добре переробляються", — розповіла заступниця начальника відділу поводження з відходами обласного департаменту екології та природних ресурсів Марина Тинор.

Про зміну у вартості пакетів покупці супермаркетів кажуть так.

"Негативно. Вони не коштують 2-3 гривні", — розповіла місцева жителька Марія.

За словами місцевої жительки Дарини, аби донести продукти купую будь-які пакети.

Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу поводження з відходами обласного департаменту екології та природних ресурсів Марина Тинор, на надтонкі пакети, товщиною до 15 мікрометрів не поширюється мінімальні ціни, встановлені Кабміном.

Вона додала, що на такі надтонкі пластикові пакети фіксована ціна урядом не встановлена. Вже за рік їх мають вилучити обігу торговельні мережі.

Жителька Слов’янська Капіталіна Пасікова розповіла журналістам Суспільного, що до магазинів за продуктами ходить понад два роки ходить з екомішечками, які пошила з обрізків штори.

"Повністю заміняють пакети і слугують багато разів. В них можна придбати овочі, фрукти, якусь там типу квасолю, горішки, якщо щось дрібне, то завжди можна скористатися контейнерами. В них можна придбати як раз цукор, якісь дрібні крупи, манку і м’ясо", — додала Пасікова.

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