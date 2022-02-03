Київська міська рада прийняла рішення про ліквідацію районних державних адміністрацій (замість них мають створити департаменти) і про відновлення районних рад. Також буде створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень органів місцевого самоврядування у місті Києві.

Попередньо відомо, що восени 2022 року мають відбутись демократичні вибори до районних в місті Києві рад з дотриманням основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

У Київраді буде створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень районних у місті Києві рад та затверджено її персональний склад.

"Ми усвідомлюємо, що завершення процесу децентралізації у столиці передбачає в тому числі утворення районних в місті Києві рад та їх виконавчих органів. Наразі в Києві створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень рад. Буде враховано думку депутатів, службовців, експертів та представників громади щодо утворення ефективних органів місцевого самоврядування в районах. Згодом буде сформовано проєкти рішень та винесено на розгляд профільних постійних комісій Київської міської ради", – цитує пресслужба ради Володимира Бондаренко.

Восени 2021 року Кличко оголосив, що ініціює розгляд Київрадою питання щодо повернення районних рад в столиці.

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