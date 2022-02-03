У Сумах стартував чемпіонат міста Суми з біатлону

У Сумах, на лижній базі "Токарі" 3 лютого стартував чемпіонат міста з біатлону серед юніорів, старших, середніх, молодших і наймолодших юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли 60 біатлоністів і біатлоністок із Сум та Ромен.

У підсумку перші місця у своїх вікових групах посіли Остап Пугач та Наталія Крикуненко (серед наймолодших юнаків та дівчат), Іван Яровий та Катерина Зайцева (серед молодших), Максим Косенко та Ангеліна Баркарь (серед середніх), Іван Махно та Катерина Мигович (серед старших) і Артем Савоненко (серед юніорів).

Змагання завершаться 4 лютого спринтерськими гонками, у яких спортсмени розіграють 9 комплектів медалей чемпіонату.

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