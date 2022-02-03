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Вилучили 14 кубометрів породи бук: на Закарпатті правоохоронці виявили вантажівку з деревиною
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Вилучили 14 кубометрів породи бук: на Закарпатті правоохоронці виявили вантажівку з деревиною

Олександр Курта
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Вилучили 14 кубометрів породи бук: на Закарпатті правоохоронці виявили вантажівку з деревиною Фото: Нацполіція Закарпаття

Незаконну рубку дерев виявили правоохоронці біля села Малий Березний. Про це повідомила речниця Нацполіції Ганна Дан. За її словами, вантажівку з деревиною побачили 2 лютого під час патрулювання.

На місці опитали 38-річного водія та оглянули вантаж. На стовбурах дерев не було маркувань, також чоловік на мав документів на рубку дерев.

Слідчі відкрили кримінальне провадження і мають встановити всі обставини. Загалом вилучили 14 кубометрів деревини породи бук. Наразі вирішується питання про накладення на нього арешту, — повідомила речниця Нацполіції в області.

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