Заява окупантів про обмеження виїзду за кордон українців призовного віку — фейк

Окупаційна влада розповсюджує фейк про обмеження виїзду за кордон для українців призовного віку. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

"Заява окупаційної влади про впровадження обмежень виїзду за кордон українців призовного віку – провокація та нагнітання ситуації. Подібних наказів Держприкордонслужба не приймала та не обмежувала рух своїх громадян, спираючись на критерії віку чи статі", — йдеться у повідомленні.

Додали, що російські медіа поширили заяву з посиланням на окупаційну адміністрацію, що нібито голова Прикордонслужби України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.

Зазначили, що окупаційна влада сама обмежила рух людей через лінію розмежування і встановила незрозумілі обмеження для людей.

Що відомо

У 2018 році подібну дезінформацію розповсюджували російські посадовці.

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