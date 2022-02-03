У селах Петрівка та Олексіївка Генічеської громади на Херсонщині підтопило подвір’я. Комісія з ТЕБ та НС ситуацію в Петрівці визначила як надзвичайну. Там підтопило 320 домогосподарств. В Олексіївці надзвичайної ситуації немає. Але там теж є двори, які підтопило.

Про це Суспільному сказав заступник Генічеського міського голови Вадим Васильчук.

Фото: Костянтин Салгалов Село Петрівка Генічеського району Херсонської області

3 лютого відбулось засідання виконкому Генічеської міської ради, на якому вирішували питання фінансування роботи дренажної системи.

"Прийняли програму, за якою буде фінансуватись Державне водне господарство з бюджету міської ради, і будемо включати дренажі. На цей час працює два вертикальні дренажі у селі Олексіївка. У Петрівці плануємо увімкнути дренажну систему. Зараз ведемо перемовини", - каже Васильчук.

Ситуація в Олексіївці краща, ніж у Петрівці. Оскільки там вже працює 2 вертикальні дренажі, каже заступник Генічеського міського голови.

Фото: Костянтин Салгалов Село Петрівка Генічеського району Херсонської області

Староста села Петрівка Костянтин Салгалов розказав Суспільному наступне:

"Пообіцяли, що дренажні системи будуть запущені до вечора 3 лютого, але на цей момент (17 година – ред.) нічого не працює. Я особисто під’їжджав до свердловин, вони поки що не працюють", - каже староста Петрівки.

Що відомо:

З 1 лютого після танення снігу та значних дощів в селах Олексіївка та Петрівка піднявся рівень ґрунтових вод. Це призвело до підтоплення подвір'їв.

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