Хто, де і як може зареєструватися на ЗНО у Хмельницькому

З 13 предметів цьогоріч складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, реєстрація на ЗНО розпочалась 1 лютого та триватиме до 9 березня. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 23 травня. Цього року кожен учасник може безкоштовно скласти тестування щонайбільше з п’яти предметів. За інші – доведеться платити. Кореспондентка Суспільного Надія Куриляк дізнавалася про підготовку до ЗНО в умовах дистанційного навчання й про те, як подати документи випускникам попередніх років.

У одинадцятикласниці Дарини сьогодні одразу дві події: день народження й день подачі документів на зовнішнє незалежне оцінювання. Дівчина розповідає: "Буду здавати англійську, українську мову та літературу та математику рівня стандарт. Буду складати саме ці предмети, бо вступаю на філологію. На дистанційному навчанні легше готуватись до ЗНО, тому що всі інші предмети, вони трошки дають дихнути і ми можемо готуватись з репетиторами. Різні вебінари".

Ще двоє одинадцятикласниць - Дарина Загоранська та Крістіна Вербовська - саме заповнюють заяви. Цього тижня навчання у них дистанційне. Дівчата спеціально прийшли до школи, аби подати документи. Кажуть, щоб потім не було проблем – краще, щоб все заповнювали спеціалісти.

За реєстрацію учнів на тестування в Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7 відповідальна Лариса Курманська.Розповідає: "На практиці ми ніколи не починаємо реєстрацію в перший день, бо, як правило, висне сервер. Тому в нас сьогодні перший день реєстрації. Дуже багато дітей самі реєструються, просто приносять уже готові документи. Але хто не впевнений, сумнівається, ми допомагаємо з реєстрацією".

Коли усі документи готові, їх централізовано направлять у Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, розповідає Лариса Курманська. Та, каже, уже звідти чекають, коли внесуть в базу даних, нададуть конверти з персональними доступами до сторінок.

Цього року кожен учасник може безкоштовно скласти тестування щонайбільше з п’яти предметів. Основна сесія розпочнеться 23 травня. Результати з’являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня. За словами Ірини Ковальчук, категорій учасників ЗНО є одразу кілька: "Перш за все, це здобувачі загальної середньої освіти, тобто, це учні шкіл, які для того, щоб отримати свідоцтво про середню освіту, повинні здати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання і разом з тим продовжити своє навчання на базі закладів вищої освіти, тобто, це вступна кампанія. Крім того, ми маємо студентів коледжів, слухачів закладів професійно технічної освіти. І ми маємо ще одну категорію – це випускники минулих років".

Для тих, хто навчання закінчив раніше, та цьогоріч мають намір вступати до вищих навчальних закладів, у Хмельницькому діє безкоштовний пункт реєстрації, розповіла відповідальна за реєстрацію на ЗНО випускників попередніх років Катерина Панчук: "В нас на базі Хмельницького інституту МАУП створений пункт реєстрації на основну і додаткову сесії ЗНО для випускників минулих років. Звертаються ті люди, які переживають, що вони можуть зробити якусь помилку при реєстрації. Ми є пунктом єдиним".

Катерина Панчук додає: в центрі допоможуть роздрукувати та заповнити реєстраційну заяву. Єдине, що залишиться вступникові – самостійно надіслати комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Подати заявки на основну сесію ЗНО можна до 9 березня. Також до 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

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