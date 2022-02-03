У Донецькій області в лікарнях знаходиться майже 200 дітей з COVID-19 або з підозрою на цю хворобу. Про це під час сказав заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко.

"Завантажено 30% виділених ліжок. Відбуваються певні зміни: перепрофілювання дорослих ліжок на дитячі. На сьогодні у стаціонарах, які надають допомогу дітям з COVID-19, знаходиться 198 дітей. Загалом у стаціонарах 1017 людей з діагнозом COVID-19 і 179 — з підозрою", — повідомив Олександр Педенко.

Олександр Педенко додав, що на апаратах штучної вентиляції легень знаходиться 21 людина, а кисневої підтримки потребують 717 осіб.

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