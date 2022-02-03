Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав військовослужбовців Національної гвардії повідомляти про порушення їхніх прав та позастатутні відносини під час проходження служби.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – зазначив Монастирський.

За його словами, також відповідні звернення можуть подавати й батьки військовослужбовців, в першу чергу строковиків, якщо вони мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їхньої служби.

"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух", — наголосив міністр.

Повідомити про порушення прав військовослужбовців можна на гарячу лінію МВС за номером 15-36: з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

Державне бюро розслідувань спростувало чутки про смерть Рябчука.

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