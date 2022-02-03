Планові відключення в Одесі. Без світла залишиться 51 вулиця

4 лютого у зв'язку з ремонтними роботами не буде світла на 51 вулиці Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 06:00 по 22:00

1-й Травневий провулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6а, 12а, 54, 7Б, 2а, 16а, 40а, 7в, 4/, 20а, 6/, 50а корп.4, 16а;

2-й Травневий провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7а, 10а, 5а, 15, 8а, 7д;

3-й Травневий провулок, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 21в, 21г, 28, 22а, 21/1, 21/2, 21а, 26б, 21б, 14а, 28а, 41а, 30а корп.1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45;

4-й Травневий провулок, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 корп.2, 22а, 14, 16, 20, 24, 26;

5-й Травневий провулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39, 15а, 3а, 17а, 3б, 35а, 3в, 37а, 9а;

Артезіанська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20а, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

Балківська, 54, 54б, 54в;

Бугаївська, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46 корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.40, 48 корп.2, 50, 48, 50, 52, 54;

Будівельна, 1, 3, 5, 7, 13, 3а, 1а, 15, 17, 19, 21, 23;

Будівельний провулок, 4;

Підйомний провулок, 1, 16/а, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 1б, 9а, 10, 10а, 11, 12/а, 13, 14, 16, 8;

Радіо, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 2 корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

Супутників, 1, 22а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 11.

З 08:00 по 19:00

Дворянська, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25;

Коблевська, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

провулок Маланова, 1;

Ніжинська, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Пастера, 58, 60, 62, 64;

Преображенська, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30;

Садова, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Соборна площа, 2, 4, 6;

Софіївська, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14.

З 08:30 по 19:00

1-й Бузковий провулок, 1, 1в корп.1, 2, 3, 1/, 4, 4/2а, 5, 6, 3;

2-й Бузковий провулок, 2/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/3 корп.2, 9а корп.3, 10/, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

7-а Степова, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31а, 30б, 38, 36а, 36б, 33а, 30а, 38/1, 44д, 44а, 40б, 42а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Бузковий проїзд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

Квіткова, 12 корп.18, 14, 14 корп.4, 19, 12б, 20а, 20в, 20г, 21 корп.1, 20/аб;

Килимовий провулок, 5, 7, 9;

Кострова, 30, 30/2, 34, 37а;

Миколи Бажана, 58, 62 корп.2, 63 корп.1, 64а;

Платанова, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 48а, 57а, 57б, 48б, 44а, 36а, 45б, 36б, 46а, 68, 40б, 55а, 55б, 118б, 114а, 72а, 108а, 95а, 93б, 79в, 88а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

Радісна, 114, 116;

Щорса, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 75а, 91/, 99а, 99б, 109, 73б, 93г, 105 корп.7, 105/6, 71а, 107 корп.1, корп.2.

З 09:00 по 17:00

Армійська, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 15а, 23, 17а, 18а корп.1, 16/, 16/1;

Ботанічний провулок, 2, 2а, 4, 6;

проспект Гагаріна, 7, 10, 10а, 11, 13;

Маршала Говорова, 5а, 5б;

Романа Кармена, 9, 9а, 9б, 9е, 10, 11, 11а;

Шампанський провулок, 9;

проспект Шевченко, 6, 9, 11 корп.1, корп.10, корп.2, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, корп.4, 6/10, 8/ корп.11, корп.12, корп.13, корп.9, 8/9, 13, 6 корп.8.

З 09:00 по 19:00

2-й провулок Черепанових, 9, 9а;

Єлісаветинська, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 11;

Кінна, 2 корп.4, 2/4, 6, 8 корп.10, 8/10, 12, 14;

Маршала Малиновського, 18а, 18б, 18в;

провулок Матроська Слобідка, 2;

Мічуріна, 19, 19а;

Пастера, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 48а, 44а, 46а, 44, 46, 48, 50;

Теплична, 3б, 4а;

Торгова, 20;

Черепанових, 12.

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