Окружна лікарня на Вінниччині на половину завантажена хворими на коронавірус

Крижопільська окружна лікарня наполовину завантажена хворими на коронавірус. Три дні тому там розгорнули 50 ліжок. 25 зараз зайняті, — каже директор закладу Тарас Кубаль.

Фото: Суспільне

Пацієнтів з підозрою або ж підтвердженим коронавірусом у Крижопільській окружній лікарні почали приймати із лютого, — каже завідувачка інфекційного відділення Крижопільської окружної лікарні Марія Костур.

"До лютого тут лікували інфекційних хворих і дітей. Якщо ми отримували позитивний ПЛР ми їх скеровували до інших лікарень", — розповідає Марія Костур.

Фото: Суспільне

Сюди по медичну допомогу звернувся місцевий житель Анатолій. Каже, має направлення від сімейного лікаря. Другий день у чоловіка біль у м'язах, температура 39, яка не збивається та кашель.

Фото: Суспільне

5 пацієнтів у важкому стані, - каже медсестра Катерина Ганзюк. Усі на кисневій підтримці, не вакциновані та мають супутні патології.

Фото: Суспільне

За добу в середньому до Крижопільської лікарні госпіталізують до восьми пацієнтів із підозрою та підтвердженим коронавірус, — каже директор закладу Тарас Кубаль.

Фото: Суспільне

Якщо кількість госпіталізацій не зменшиться будуть задіювати і резервні ліжка, — каже Тарас Кубаль. Таких тут 30.

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