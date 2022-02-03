На Прикарпатті до адміністративної відповідальності притягнули 10 посадовців структурних підрозділів "Укрзалізниці", з них — вісьмох перших керівників. Про це повідомили на сайті управління Держпраці Івано-Франківської області.
Інспектори управління перевірили дев'ять виробничих структурних підрозділів акціонерного товариства "Українська залізниця" і виявили 117 порушень норм охорони праці.
Аналізували роботу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, Моторвагонного депо Коломия; Івано-Франківської механічної майстерні, Експлуатаційного вагонного депо Коломия, Івано-Франківської дистанції сигналізації і зв’язку, Івано-Франківської дистанції електропостачання, Івано-Франківської дистанції колії, Коломийської дистанції колії, Івано-Франківського загону воєнізованої охорони.
Інспектори управління Держпраці склали акти перевірок та видали приписи на усунення виявлених порушень.
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