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На Франківщині 10 посадовців Укрзалізниці притягнули до адмінвідповідальності — Держпраці
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На Франківщині 10 посадовців Укрзалізниці притягнули до адмінвідповідальності — Держпраці

Наталія Димніч
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На Франківщині 10 посадовців Укрзалізниці притягнули до адмінвідповідальності — Держпраці Фото: Суспільне Карпати

На Прикарпатті до адміністративної відповідальності притягнули 10 посадовців структурних підрозділів "Укрзалізниці", з них вісьмох перших керівників. Про це повідомили на сайті управління Держпраці Івано-Франківської області.

Інспектори управління перевірили дев'ять виробничих структурних підрозділів акціонерного товариства "Українська залізниця" і виявили 117 порушень норм охорони праці.

Аналізували роботу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, Моторвагонного депо Коломия; Івано-Франківської механічної майстерні, Експлуатаційного вагонного депо Коломия, Івано-Франківської дистанції сигналізації і зв’язку, Івано-Франківської дистанції  електропостачання, Івано-Франківської дистанції колії, Коломийської дистанції колії, Івано-Франківського загону воєнізованої охорони.

Інспектори управління Держпраці склали акти перевірок та видали приписи на усунення виявлених порушень.

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