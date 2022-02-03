Тимчасову виставку "З Україною в серці" відкрили в історичному музеї Харкова 3 лютого. Її присвятили консолідації патріотичної спільноти міста.

Виставка складається з трьох частин: "Патріотичне виховання", "На захисті України" та "Все для перемоги", повідомили в історичному музеї. Експозиція "З Україною в серці" — доповнення до постійної виставки музею "Двічі присягу не дають".

"Виставка присвячена українському руху Харкова: волонтерам, військовим добровольцям, культурницьким організаціям та всім небайдужим", — сказано у повідомленні.

t.me/xmuseum

У виставці є експонати, які були привезені з зони ООС.

"Тут представлені речі, що передали нам ветерани. Також ті, що харківські волонтери передавали солдатам на фронт. А ще подарунки від дітей. Ця виставка — монологи наших сердець, нашого музею і тих, хто з нами співпрацював", — зауважила співробітниця музею Катерина Мамонтова.

t.me/xmuseum

Вхід на виставку безплатний.

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