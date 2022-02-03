Міністерство закордонних справ Росії заборонило роботу німецького державного телеканалу Deutsche Welle. Такі дії влада Росії аргументувала як відповідь на блокування прокремлівського YouTube-каналу Russia Today у Німеччині. Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.
"У рамках оголошених 2 лютого заходів у відповідь на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу "RT DE" російська сторона має намір у відповідь реалізувати перший етап заходів", – ідеться у повідомленні.
Так, влада РФ позбавить акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle, кореспондентський пункт буде закрито, супутникове та інше мовлення припинено, а також буде ініційовано процедуру визнання компанії іноземним агентом.
Також співробітникам DW заборонять в'їзд до Росії. Як зазанчається, оголошені у четвер заходи – лише перший етап реакції РФ.
"Інформація про наступні етапи заходів у відповідь буде своєчасно опублікована", – йдеться в повідомленні.
Німецька державна медіакомпанія поки ніяк не прокоментувала дії РФ.
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