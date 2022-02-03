Замість сантехніки — оптичний приціл. Львівські митники вилучили посилку зі США

Учора, 2 лютого, львівські митники знайшли у посилці зі США оптичний приціл. Його задекларували як сантехніку. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської митниці.

Поштове відправлення надійшло зі США на адресу мешканця Одещини. У митній декларації відправник зазначив, що надсилає сантехніку. Втім, під час перевірки замість задекларованої сантехніки митники знайшли у посилці кейс. У ньому був новий оптичний приціл.

"Під час митного огляду замість задекларованої сантехніки митники виявили пластмасовий кейс, який містив оптичний приціл у комплекті з аксесуарами. Відправник зі США не заявив точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню, тож він вчинив правопорушення" — повідомили в митниці.

За цим фактом митники склали протокол про порушення правил за ст. 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі 100% його вартості. Оптичний приціл вилучили. Справу скерували до суду.

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