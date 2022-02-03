Нове госпітальне відділення, для лікування ветеранів АТО/ООС та локальних війн сьогодні відкрили в Запорізькій обласній клінічній лікарні.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко, яка побувала на відкритті відділення.

Госпітального відділення не було в обласній лікарні останніх півтора року, його закрили у березні 2020-го через реорганізацію, — каже голова Запорізької обласної асоціації об'єднань ветеранів АТО/ООС Михайло Пирог.

Таке рішення обурило ветеранів, адже відділення існувало 37 років, у 2013 році ветерани його облаштували власними зусиллями. Тож, протягом цього часу боролися за відновлення відділення.

Фото: Суспільне Запоріжжя Михайло Пирог

"Ми пройшли шлях від того, коли нам казали, що тут не може бути по закону госпітального відділення. Ми наполягали на необхідності госпітального відділення, як і в обласній лікарні в масштабах області, так і необхідність таких відділень по всіх лікарнях, по всіх громадах. Тому що на превеликий жаль, у нас величезна кількість ветеранів", — каже він.

Нове госпітальне відділення розташоване на шостому поверсі та розраховано на 22 пацієнти. З обласного бюджету на ремонт та обладнання було виділено п'ять з половиною мільйонів гривень.

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У відділені чотири одномісні палати, обладнані кондиціонерами та повними санвузлами та шість тримісних палат обладнані туалетом та умивальником, без душових кабінок.

"В кожній палаті великі ортопедичні ліжка на яких буде дуже зручно лежать, ми бачимо в кожній палаті є шафи-купе, в яких також зручно розміщати одяг тощо, холодильники, мікрохвильовки, телевізори, тобто проведено", — каже Михайло Пирог.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Директор обласної лікарні Ігор Шишка обіцяє доробити санвузли за кошти державного бюджету:

"Я вважаю не коректним робити навантаження на обласний бюджет, стосовно того, по що ми зараз казали. Ми є пілотною областю, де йде реконструкція обласних лікарень по програмі президента. Коли це буде відбуватися, це буде зроблено", — сказав він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ігор Шишка

Окрім ветеранів, отримати медичну допомогу у госпітальному відділенні зможуть й інші громадяни, — зазначає Ігор Шишка. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря за направленням, або до лікарів поліклініки обласної лікарні. Перевага надаватиметься пацієнтам зі складними супутніми захворюваннями.

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