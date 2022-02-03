Курсування потягів "Суми-Ворохта" та "Шостка-Київ" тимчасово продовжили

Укрзалізниця тимчасово продовжила курсування потягу "Суми-Ворохта" до 1 березня, а потягу "Шостка-Київ" до 25 березня. Ці потяги є у розкладі до 1 березня. Про це повідомив аналітик з транспорту Дмитро Власенко.

Для прийняття остаточного рішення щодо курсування потягів планується вивчити пасажиропотік та проведено опитування серед громадян. Про це минулого тижня домовились під час наради за участі керівництва філії АТ «Укрзалізниці», облдержадміністрації та громад півночі Сумщини.

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