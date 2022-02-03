Замість газу світлодіодна інсталяція. У Бердянську оновили "Вічний вогонь"

У зв'язку з тим, що за останні місяці суттєво підвищилася ціна на природний газ, завдяки якому освітлювався Меморіальний комплекс "Вічний вогонь", Бердянська міська рада прийняла рішення застосувати альтернативний варіант освітлення — світлодіодну конструкцію.

Про це 3 лютого повідомили на сайті Бердянської міської ради.

Як зазначили у міськраді, для закупівлі та доставки газу на меморіал потрібно було виділяти щомісяця близько 200 тисяч гривень.

Фото: сайт Бердянської міської ради

Протягом тижня провели монтаж світлодіодної інсталяції вогню та нового підсвічування всього меморіального комплексу. Наразі пуско-налагоджувальні роботи завершено — інсталяція вже прикрашає "Вічний вогонь".

Як додали на сайті міськради Бердянська, для убезпечення меморіального комплексу "Вічний вогонь" на його території встановлять і підключать камери, щоб пам’ятник перебував під цілодобовим наглядом правоохоронців.

Фото: сайт Бердянської міської ради

Виготовлення проєкту, придбання матеріалів і монтажні роботи склали 84 тисячі гривень, які було виділено з міського бюджету. На електроенергію для підтримки нового "вічного вогню", за попередніми розрахунками, потрібно п'ять тисяч гривень на рік. У той час, витрати на газ для меморіалу склали б понад два мільйони гривень на рік, зазначили у міськраді.

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