У Чернівецькій області реанімаційні відділення Кіцманської, Глибоцької та Сторожинецької лікарень завантажені на 100%.

Про це сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Наразі на добу шпиталізують від 130 до 150 людей. За словами Чорного, в лікарнях розгорнуть 2 242 ліжка. Це рекордна кількість у порівнянні з двома іншими хвилями. Заповненість ліжок з киснем в області складає 58%.

У міських лікарнях Чернівців розгорнуто 420 ліжок для хворих на коронавірус. Вони заповнені на 52,6%. На реанімаційних ліжках — 25 пацієнтів. Найбільш завантажена лікарня №4 — 98,7%. Там лікується 79 пацієнтів, майже усі – на кисневій дотації. За минулу добу поступило 10 хворих.

Що відомо

Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у молодій віковій групі. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

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