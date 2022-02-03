Вакцинація пенсіонерів бустерною дозою в селах Тернопільщини

П’ятеро пенсіонерів вакцинувалися сьогодні, 3 лютого, бустерною дозою в селах Ступки та Соборне. Про це Суспільному розповіла завідувачка амбулаторії села Ступки Марія Степула.

У п’яти селах Байковецької громади, які вона обслуговує, третю дозу вакцини вже отримали майже 80 пенсіонерів зі 124, які підлягають вакцинації.

Щепилася бустерною дозою й 67-річна жителька Ступок Зіновія Довгань. Жінка розповіла, чому вирішила вакцинуватися:

"Кожен бореться за своє життя, хочеться жити, бути здоровим. Є для кого, бо маю внуків. Отримала третю вакцину. Тих дві дози пройшло нормально, без ускладнень"

На Тернопільщині є 45 мобільних бригад, які роблять щеплення від коронавірусу. Про це Суспільному розповіла речниця обласного департаменту охорони здоров’я Юлія Нагорна.

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