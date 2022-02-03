Бюджет Сумської територіальної громади на 2022 рік депутати затвердили наприкінці січня. Суспільне проаналізувало документ і визначило найдорожчі об’єкти, на які міська рада планує витрачати податки сумчан.

"Перемичка"

Найдорожчим серед них виявилася реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та Котельні північного промвузла. У бюджеті міста на цей об’єкт передбачено понад 130 млн грн. Ідеться про будівництво так званої "перемички" між найбільшими котельнями міста Суми, щоби у випадку аварійних ситуацій ТЕЦ могла подавати тепло споживачам Котельні північного промвузла і навпаки.

Це так звана "перемичка" між найбільшими котельнями Сум, створення якої дозволить кожній з котелень у випадку аварійних ситуацій опалювати квартири усього міста.

Парк "Чешка"

Другим за вартістю об’єктом виявилося будівництво парку культури і відпочинку "Чешка". На це міська влада планує витратити 24 млн грн.

Полігон

На нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради у бюджеті міста Суми закладено 21,8 млн грн, що робить цей об’єкт третім за вартістю у бюджеті міста на 2022 рік.

"Дружба" з "Авангардом"

Четверте і п’яте місця у рейтингу поділили реконструкція стадіону "Авангард" та реконструкція скверу "Дружба", на кожну з яких цього року передбачено по 20 млн грн.

Каналізаційний колектор

Уже декілька років у Сумах тривають роботи з реконструкції каналізаційного колектора. У 2022 році міська влада запланувала санацію ділянки по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна. Ці роботи обійдуться платникам податків у 8 млн грн, тож це шосте місце.

Фонтан

Замикає сімку найдорожчих об’єктів бюджету міста на 2022 рік реконструкція фонтану "Садко", на яку закладено 7,5 млн грн.

Що відомо

Сумські депутати більшістю голосів 26 січня прийняли бюджет Сумської громади на 2022 рік.

Бюджет 2022 року - 3 млрд 563 млн грн. Планується, що він буде на 283 млн більше, ніж торік. При цьому, на основні видатки не вистачає 177 млн грн.

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