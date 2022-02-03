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"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік
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"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Андрій Крамченков
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"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік Суспільне Суми

Бюджет Сумської територіальної громади на 2022 рік депутати затвердили наприкінці січня. Суспільне проаналізувало документ і визначило найдорожчі об’єкти, на які міська рада планує витрачати податки сумчан.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

"Перемичка"

Найдорожчим серед них виявилася реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та Котельні північного промвузла. У бюджеті міста на цей об’єкт передбачено понад 130 млн грн. Ідеться про будівництво так званої "перемички" між найбільшими котельнями міста Суми, щоби у випадку аварійних ситуацій ТЕЦ могла подавати тепло споживачам Котельні північного промвузла і навпаки.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Це так звана "перемичка" між найбільшими котельнями Сум, створення якої дозволить кожній з котелень у випадку аварійних ситуацій опалювати квартири усього міста.

Парк "Чешка"

Другим за вартістю об’єктом виявилося будівництво парку культури і відпочинку "Чешка". На це міська влада планує витратити 24 млн грн.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Полігон

На нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради у бюджеті міста Суми закладено 21,8 млн грн, що робить цей об’єкт третім за вартістю у бюджеті міста на 2022 рік.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

"Дружба" з "Авангардом"

Четверте і п’яте місця у рейтингу поділили реконструкція стадіону "Авангард" та реконструкція скверу "Дружба", на кожну з яких цього року передбачено по 20 млн грн.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Каналізаційний колектор

Уже декілька років у Сумах тривають роботи з реконструкції каналізаційного колектора. У 2022 році міська влада запланувала санацію ділянки по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна. Ці роботи обійдуться платникам податків у 8 млн грн, тож це шосте місце.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Фонтан

Замикає сімку найдорожчих об’єктів бюджету міста на 2022 рік реконструкція фонтану "Садко", на яку закладено 7,5 млн грн.

"Перемичка", парк і сміттєвий полігон. Топ-7 найдорожчих об’єктів у бюджеті міста Суми на 2022 рік

Що відомо

  • Сумські депутати більшістю голосів 26 січня прийняли бюджет Сумської громади на 2022 рік.
  • Бюджет 2022 року - 3 млрд 563 млн грн. Планується, що він буде на 283 млн більше, ніж торік. При цьому, на основні видатки не вистачає 177 млн грн.

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