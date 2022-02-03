У Херсоні обласну інфекційну лікарню охороняють нацгвардійці

З 3 лютого патрульні гвардійці військової частини 3056 охороняють територію Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. І. Г. Горбачевського.

Про це йдеться на сторінці військової частини 3056 у Facebook.

Це рішення прийняли на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС. Військовослужбовці патрулюватимуть територію лікарні через збільшення кількості хворих на COVID-19 в області.

Фото: Військова частина 3056 Нацгвардії

Графік чергувань та правила пропуску не змінюються. Нацгвардійці нестимуть службу у три зміни, тому вхід та в'їзд до лікарні цілодобово обмежать тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.

Що відомо

За добу, 2 лютого, в Херсонській області зафіксували 968 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 105 дітей та 18 медичних працівників.

В Херсонській області стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 і саме через штам "Омікрон".

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber