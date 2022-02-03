У Херсоні обласну інфекційну лікарню охороняють нацгвардійці

З 3 лютого патрульні гвардійці військової частини 3056 охороняють територію Херсонської обласної інфекційної лікарні ім. І. Г. Горбачевського.
Про це йдеться на сторінці військової частини 3056 у Facebook.
Це рішення прийняли на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС. Військовослужбовці патрулюватимуть територію лікарні через збільшення кількості хворих на COVID-19 в області.
Фото: Військова частина 3056 Нацгвардії
Графік чергувань та правила пропуску не змінюються. Нацгвардійці нестимуть службу у три зміни, тому вхід та в'їзд до лікарні цілодобово обмежать тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.
Що відомо
- За добу, 2 лютого, в Херсонській області зафіксували 968 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 105 дітей та 18 медичних працівників.
- В Херсонській області стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 і саме через штам "Омікрон".
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