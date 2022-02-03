У херсонській обласній лікарні відновили роботу ендокринологічного відділення

Після тривалої перерви знову відкрили стаціонарне ендокринологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні.

Про це написав директор обласної лікарні Віктор Короленко на своїй сторінці у Facebook.

Число пацієнтів, які страждають на ті чи інші захворювання залоз внутрішньої секреції, постійно збільшується. Тому фахівці ендокринологічного відділення обласної лікарні знову працюють та надають всебічну допомогу пацієнтам, написав Короленко. Лікарня уклала контракт на пакети послуг із Національною службою здоров’я України та готова прийняти на лікування херсонців і жителів області.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber