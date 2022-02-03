У Харкові затримали 53-річну жінку у справі про шахрайство з нерухомістю та незаконне позбавлення волі 74-річної жінки.

Пенсіонерку поселили в орендованій квартирі, а житло жінки виставили на продаж та показували охочим придбати, розповів 3 лютого речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"До поліції звернулася родичка 74-річної бабусі, сказавши, що невідомі люди кудись вивезли бабусю, родичка не знає, де вона перебуває, також зникли документи на квартиру", — говорить Чубенко.

Документи на житло перебували у подруги 74-річної жінки. Чубенко каже: жінка разом з невідомими забрала документи та "пішла у невідомому напрямку". Правоохоронці розшукали пенсіонерку в орендованій квартирі.

"Коли її місцеперебування встановили, до квартири прибули правоохоронці з обшуком. Бабуся була слабкою, не орієнтувалася у ситуації, не розуміла, з ким вона перебуває у цій квартирі. Сказала, що не знає, хто її туди привіз", — розповідає Дмитро Чубенко.

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За його словами, на квартиру 74-річної жінки видали нотаріальну довіреність на рієлтора.

"На одному з сайтів оголошень виявили, що квартира вже продається. Квартиру вже показували охочим", — каже речник.

Прокуратура перевіряє на причетність до шахрайства кількох родичів жінки.

"Наразі затримали одну жінку, яка вчиняла найбільше дій щодо привласнення квартири: домовлялася з бабусею, переміщувала її. Встановлено кілька родичів жінки, які сприяли тому, щоб перемістити бабусю з її квартири. Один з родичів працює таксистом. Також перевіряється ріелторка, на яку видали довіреність, на яких підставах це зробили, бо бабуся сказала, що довіреність нікому не видавала", — повідомив Чубенко.

Також слідчі встановили, що разом з затриманою бабуся була у банку та зняла 20 тисяч гривень з рахунку. За даними слідства, ці гроші привласнили учасники схеми.

Максимальне покарання за статтями "шахрайство" та "незаконне позбавлення волі" — до восьми років ув'язнення.

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