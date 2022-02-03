449 людей вакцинувалися бустерною дозою проти COVID-19 упродовж 2 лютого на Закарпатті. Про це повідомили на сайті вакцинації. Загалом за добу у області щепилися 2742 людей.

960 людей отримали перше щеплення від коронавірусу за добу. 1333 людей — щепилися вдруге.

За увесь період з початку пандемії в області від COVID-19 повністю щепилися 301 962 людей. Це 24,2% населення Закарпаття.

Що відомо:

Понад 800 випадків COVID-19 виявили за добу на Закарпатті. 8 пацієнтів померли;

В Україні кількість нових хворих на коронавірус за добу, 2 лютого, перевищила 39 тисяч. Це новий рекорд;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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