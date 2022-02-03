Реанімаційні відділення "ковідних" лікарень Вінниці на 62% завантажені хворими

Реанімаційні відділення вінницьких "ковідних" лікарень завантажені на 62%. Стаціонари — на 57,8. Усі пацієнти на кисневій підтримці. Про це повідомляють на сайті міськради.

Загалом у лікарнях міста перебуває 251 пацієнт із підтвердженим коронавірусом. А ось під контролем сімейних лікарів, на амбулаторному лікуванні, нині 7 120 вінничан зі встановленим діагнозом.

За словами директора міського департаменту охорони здоров’я Олександра Шиша, в Україні четвертий тиждень поспіль спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Лабораторні ж дослідження підтверджують штам "Омікрон". Він, каже Шиш, серйозні симптоми спричиняє рідше, втім передається швидше.

Читайте також