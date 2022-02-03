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У лютому другий енергоблок Хмельницької АЕС закриють на ремонт
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У лютому другий енергоблок Хмельницької АЕС закриють на ремонт

Леся Боровець
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У лютому другий енергоблок Хмельницької АЕС закриють на ремонт Фото: Суспільне

З 18 лютого 2022 року на другому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції планують розпочати капітальний планово-попереджувальний ремонт. Про це інформує пресслужба Хмельницької АЕС.

До початку ремонтної кампанії на енергоблоці №2 працівники підготували усе необхідне, розповідає начальник відділу контролю металів Дмитро Шматько. Зокрема, розроблена вся необхідна документація, робочі програми, технологічні карти та схеми, здійснено технічне обслуговування, метрологічну повірку та калібрування приладів, які будуть використовуватись під час контролю стану металу. Персонал підрозділу пройшов відповідне навчання й атестацію.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть 92 доби.

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