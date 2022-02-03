25 реєстраційних карток-заяв надійшло до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти за три дні реєстрації на основну сесію цьогорічного ЗНО, —розповів Суспільному директор центру Геннадій Кузьменко.

Взяла паспорт, ідентифікаційний код та два фото 3х4 одинадцятикласниця Марія Шевчук. Дівчина прийшла до школи, аби разом з учителем зареєструватися на проходження тестування.

Фото: Суспільне

Вдома, каже, не реєструвалася, аби не зробити помилки. З предметами вже, каже, визначилася. Здаватиме чотири дисципліни: українську мову та літературу, історію, географію та математику.

"Я художню школу закінчила, малюю і хочу поступити на художника. Буду подавати в декілька вузів", — каже Марія Шевчук.

Фото: Суспільне

Директор 20-го ліцею Олег Слушний розповідає, через карантинні обмеження учнів поділили на групи. Цьогоріч в їхньому закладі один одинадцятий клас, а це — 38 учнів. Усі вони складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання.

Фото: Суспільне

Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме до 9 березня включно, — розповів директор регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко.

Загалом основна сесія ЗНО відбуватиметься із 13 предметів:

українська мова,

українська мова і література;

математика;

математика (завдання рівня стандарту);

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

історія України;

біологія;

географія.

Фото: Суспільне

Але державним коштом скласти можна буде щонайбільше п’ять. Решту — за власні гроші.

Фото: Суспільне

Відтак, щоб додатково скласти іноземну мову (англійську, німецьку, іспанську або французьку), потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.

Для реєстрації необхідно два фото, розміром 3 × 4 та копія паспорта. Випускники минулих років мають надати ще й копію свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

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