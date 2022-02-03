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"Зберігав для власних потреб": на Вінниччині у чоловіка знайшли мішок канабісу
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"Зберігав для власних потреб": на Вінниччині у чоловіка знайшли мішок канабісу

Ольга Федоренко
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"Зберігав для власних потреб": на Вінниччині у чоловіка знайшли мішок канабісу Рослина наркотичного походження, яку знайшли у мешканця села Оляниця. Фото: Тростянецька ТГ, Facebook

У селі Оляниця, що на Вінниччині, правоохоронці знайшли у чоловіка мішок канабісу. Про це повідомляють на сторінці Ситуаційного центру Тростянецької селищної територіальної громади у Facebook.

"Зберігав для власних потреб": на Вінниччині у чоловіка знайшли мішок канабісуСитуаційний центр Тростянецької ТГ, Facebook

Санкціонований обшук на території домогосподарства чоловіка провели працівники сектору кримінальної поліції ВП №2, що у Тростянці, спільно зі слідчими. Вони знайшли та вилучили наркотичну речовину рослинного походження "Канабіс" у великій кількості, йдеться у дописі.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що рослину "зберігав для власних потреб".

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