"Зберігав для власних потреб": на Вінниччині у чоловіка знайшли мішок канабісу

У селі Оляниця, що на Вінниччині, правоохоронці знайшли у чоловіка мішок канабісу. Про це повідомляють на сторінці Ситуаційного центру Тростянецької селищної територіальної громади у Facebook.
Ситуаційний центр Тростянецької ТГ, Facebook
Санкціонований обшук на території домогосподарства чоловіка провели працівники сектору кримінальної поліції ВП №2, що у Тростянці, спільно зі слідчими. Вони знайшли та вилучили наркотичну речовину рослинного походження "Канабіс" у великій кількості, йдеться у дописі.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що рослину "зберігав для власних потреб".
Читайте також
- На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривень
- Небезпека для довкілля: на Вінниччині підприємець організував звалище відходів