На Хмельниччині міський голова Шепетівки обмежив відвідування міської ради

Міський голова Шепетівки на Хмельниччині Віталій Бузиль обмежив відвідування громадянами міської ради через загострення ситуації із захворюванням на COVID-19. Про це він повідомим на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.
"Я розумію, що ми "звикли" жити із Covid-19, "звикли" до зміни зон та обмежень, "звикли" не хвилюватися за себе. Тому, звертаюся до усієї громади, до кожного мешканця: побережіть себе, дотримуйтесь дистанції, рекомендацій, носіть маску, обмежте необов'язкові контакти. Повторюсь - це не пост роздування паніки! Це звернення до свідомості кожного з нас!", - написав Віталій Бузиль.
Та пояснює: прийняли рішення обмежити пересування громадян приміщеннями міської ради, але в разі потреби фахівець спуститься до відвідувача на перший поверх та надасть послугу, яку необхідно.
Що відомо
- На початку місяця на стаціонарному лікуванні у Шепетівській лікарні перебувало 14-16 хворих на коронавірусну інфекцію. Останній тиждень - 25-28 пацієнтів. 2 лютого із COVID-19 у стаціонарі нарахували 41 пацієнта, зазначає міський голова Шепетівки Віталій Бузиль.