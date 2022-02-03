На Хмельниччині міський голова Шепетівки обмежив відвідування міської ради

Міський голова Шепетівки на Хмельниччині Віталій Бузиль обмежив відвідування громадянами міської ради через загострення ситуації із захворюванням на COVID-19. Про це він повідомим на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

"Я розумію, що ми "звикли" жити із Covid-19, "звикли" до зміни зон та обмежень, "звикли" не хвилюватися за себе. Тому, звертаюся до усієї громади, до кожного мешканця: побережіть себе, дотримуйтесь дистанції, рекомендацій, носіть маску, обмежте необов'язкові контакти. Повторюсь - це не пост роздування паніки! Це звернення до свідомості кожного з нас!", - написав Віталій Бузиль.

Та пояснює: прийняли рішення обмежити пересування громадян приміщеннями міської ради, але в разі потреби фахівець спуститься до відвідувача на перший поверх та надасть послугу, яку необхідно.

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